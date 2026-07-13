Squads Denmark vs Hungary T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 13.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Shaheen Musa
batsman
Ravindran Vinoth
batsman
Shah Hamid
all rounder
Zahir Mohammed
batsman
Heath Sebastian
no information yet
Soban Muhammad
batsman
Ahmad Saif
all rounder
Bhaiji Maaz
wicket keeper
Thanikaithasan Shangeev
batsman
Ahmed Kasir
batsman
Mahmood Abdullah
bowler
Ainsworth Matthew
no information yet
Ali Malik Lucky
bowler
Ainsworth Robert
no information yet
Sonne-Rudd Nicholas
no information yet
Wahid Kamran
bowler
Munir Saud
bowler
Nawaz Ali
no information yet
Anand Surya
all rounder
Mohandas Sandeep
bowler
Bharaj Taranjit
wicket keeper
Muhammad Saqlain
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Aslam Mustakim
no information yet
Bloomfield Leo
wicket keeper
Karimi Eshan
bowler
Ghani Muhammad Abbas
batsman
Sorensen Simon
bowler
Jacob Amal
bowler