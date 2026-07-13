Squads Denmark vs Hungary T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 13.07.2026

T20i

DEN
DEN

186

HUN
HUN

120

Playing

DEN
DEN
HUN
HUN
First TeamSecond Team
Shah Hamid

all rounder

Heath Sebastian

no information yet

Ahmad Saif

all rounder

Bhaiji Maaz

wicket keeper

Ainsworth Matthew

no information yet

Ainsworth Robert

no information yet

Sonne-Rudd Nicholas

no information yet

Nawaz Ali

no information yet

Anand Surya

all rounder

Bharaj Taranjit

wicket keeper

Bench

DEN
DEN
HUN
HUN
First TeamSecond Team
Aslam Mustakim

no information yet

Bloomfield Leo

wicket keeper