Squads Denmark vs Turkiye T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 09.07.2026

T20i

DEN
DEN
TUR
TUR

115

Playing

DEN
DEN
TUR
TUR
First TeamSecond Team
Shah Hamid

all rounder

Elec Ishak

batsman

Heath Sebastian

no information yet

Turkmen Ali

all rounder

Ahmad Saif

all rounder

Yilmaz Murat

all rounder

Anand Surya

all rounder

Dalyan Kursad

no information yet

Filiz Mertcan

no information yet

Sonne-Rudd Nicholas

no information yet

Burak Emir Serdar

no information yet

Tuskan Furkan

no information yet

Bench

DEN
DEN
TUR
TUR
First TeamSecond Team
Aslam Mustakim

no information yet

Bharaj Taranjit

wicket keeper