Squads Denmark vs Turkiye T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 09.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Shaheen Musa
batsman
Ataullah Mohammad Ilyas
batsman
Shah Hamid
all rounder
Elec Ishak
batsman
Heath Sebastian
no information yet
Turkmen Ali
all rounder
Ahmad Saif
all rounder
Yilmaz Murat
all rounder
Thanikaithasan Shangeev
batsman
Khan Muhammad Fahad
batsman
Anand Surya
all rounder
Lodhi Abdullah Khan
batsman
Mahmood Abdullah
bowler
Dalyan Kursad
no information yet
Ali Malik Lucky
bowler
Filiz Mertcan
no information yet
Sonne-Rudd Nicholas
no information yet
Ozturk Mecit
bowler
Munir Saud
bowler
Burak Emir Serdar
no information yet
Sorensen Simon
bowler
Tuskan Furkan
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Aslam Mustakim
no information yet
Bharaj Taranjit
wicket keeper
Karimi Eshan
bowler