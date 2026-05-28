Squads Ivory Coast vs Botswana T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 28.05.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Aziz Kone
no information yet
Kasselman Monroux
no information yet
Dimitri Pamba
no information yet
Kgosiemang Boemo
bowler
Djakaridja Ouattara
no information yet
Khumalo Boemo
all rounder
Dje Claude
no information yet
Maisuria Dhruv
all rounder
Hermann Kouassi
no information yet
Master Nabil
no information yet
Ibrahim Maiga
no information yet
Mbazo Valentine
wicket keeper
Issiaka Dosso
no information yet
Mooketsi Mmoloki
batsman
Issouf Ouattara
no information yet
Motlhanka Karabo
batsman
Kouakou Wilfried
no information yet
Nehonde Reginald
all rounder
Mimi Alex
no information yet
Piet Katlo
batsman
Mohamed Ouattara
no information yet
Saiyed Ameer
all rounder
Nagnama Kone
no information yet
Silas Phemelo
batsman
Roger Assouan
no information yet
Tshose Thatayaone
all rounder
Roland Gouegouri
no information yet
Van Zyl Brandon
no information yet