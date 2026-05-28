Squads Ivory Coast vs Botswana T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 28.05.2026

T20i

IVO
IVO

24

BOT
BOT

255

Playing

IVO
IVO
BOT
BOT

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

IVO
IVO
BOT
BOT
First TeamSecond Team
Aziz Kone

no information yet

Kasselman Monroux

no information yet

Dimitri Pamba

no information yet

Djakaridja Ouattara

no information yet

Khumalo Boemo

all rounder

Dje Claude

no information yet

Maisuria Dhruv

all rounder

Hermann Kouassi

no information yet

Master Nabil

no information yet

Ibrahim Maiga

no information yet

Mbazo Valentine

wicket keeper

Issiaka Dosso

no information yet

Issouf Ouattara

no information yet

Kouakou Wilfried

no information yet

Nehonde Reginald

all rounder

Mimi Alex

no information yet

Piet Katlo

batsman

Mohamed Ouattara

no information yet

Saiyed Ameer

all rounder

Nagnama Kone

no information yet

Roger Assouan

no information yet

Roland Gouegouri

no information yet

Van Zyl Brandon

no information yet