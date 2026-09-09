Squads Mongolia vs Qatar T20i T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier A 12.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Amarmend Temullen
no information yet
Amir Uzair
wicket keeper
Bat-Yalalt Namsrai
all rounder
Arshad Saqlain
batsman
Batjargal Turbold
no information yet
Athamlebbe Mohammad Ahnaff
batsman
Batkhuyag Enkhbat
no information yet
Irshad Mohammed
all rounder
Ganbold Gandemberel
no information yet
Khan Ikramullah
bowler
Gantulga Sodbileg
no information yet
Khan Jassim
batsman
Jamyansuren Davaasuren
batsman
Khan Md Yousuf Ali
bowler
Natsagdorj Sanchir
no information yet
Kunjiraman Bipinkumar
no information yet
Nyambaatar Naranbaatar
batsman
Mirza Adnan
batsman
Od Lutbayar
wicket keeper
Mohammed Baig Mirza
batsman
Shurentsetseg Zoljavkhlan
no information yet
Munchummal Bukhari
bowler
Turmunkh Tumursukh
all rounder
Murad Muhammad
bowler
Vivekanandan Mohan
no information yet
Rathod Himanshu
all rounder
Match has not started yet