Squads Pakistan vs Sri Lanka Test Test Series Pakistan vs Sri Lanka 17.11.2026

Test

PAK
PAK
SRI
SRI

Playing

PAK
PAK
SRI
SRI
First TeamSecond Team
Bandara Anjala

wicket keeper

Chandimal Dinesh

wicket keeper

Awais Azan

batsman

Azam Babar

batsman

Dinusha Sonal

all rounder

Baig Saad

batsman

Ghouri Ghazi

wicket keeper

Jamal Aamir

all rounder

Khan Saqib

no information yet

Minhas Arafat

all rounder

Minhas Sameer

no information yet

Mendis Kamindu

all rounder

Razaullah

no information yet

Mendis Kusal

wicket keeper

Salman Agha

all rounder

Shabbir Ali

no information yet

Udara Lahiru

wicket keeper

Taha Mohammad

all rounder

Bench

PAK
PAK
SRI
SRI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet