Ayana Siriwadhana

Ayana Siriwadhana

bowler

Full name:Ayana Siriwadhana
Nationality:Sri lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Dambulla Sixers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches131925
Innings161814
Overs95.0117.134.2
Balls---
Maidens470
Runs496495183
Wickets121912
Avg41.3326.0515.25
SR47.53717.16
Eco5.224.225.33
BB433
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches131925
Innings231118
Not outs214
Runs417296234
Balls Faced550280190
Avg19.8529.616.71
SR75.81105.71123.15
Fours382411
Fifties210
Sixies191514
Highest8310535
Hundreds010

Ayana Siriwadhana Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

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