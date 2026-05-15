Charlie Taylor

County Championship
Yorkshire vs Surrey
County Championship
YOR
(96 ov.) 362/4
SUR
Yorkshire vs Warwickshire
County Championship
YOR
(96 ov.) 386/6
WAR
Leicestershire vs Yorkshire
County Championship
LEI
(0 ov.) 177/3
YOR
185
Hampshire vs Yorkshire
County Championship
HAM
YOR
Yorkshire vs Leicestershire
County Championship
YOR
LEI
Surrey vs Yorkshire
County Championship
SUR
YOR
Yorkshire vs Essex
County Championship
YOR
ESS
Yorkshire vs Somerset
County Championship
YOR
SOM
Nottinghamshire vs Yorkshire
County Championship
NOT
YOR