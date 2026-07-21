Daniel John Gladwell

One-Day Cup
Middlesex vs Essex
One-Day Cup
Brunton Memorial Ground
MID
294
ESS
253
Essex vs Derbyshire
One-Day Cup
County Ground
ESS
257
DER
248
Sussex vs Essex
One-Day Cup
Arundel Castle Cricket Club
SUS
320
ESS
316
Essex vs Hampshire
One-Day Cup
County Ground
ESS
317
HAM
321
Essex vs Worcestershire
One-Day Cup
County Ground
ESS
376
WOR
269
Glamorgan vs Essex
One-Day Cup
Sophia Gardens
GLA
309
ESS
312
Durham vs Essex
One-Day Cup
Feethams Cricket Ground
DUR
ESS
Essex vs Yorkshire
One-Day Cup
ESS
YOR