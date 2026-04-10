Robin James Das

Robin James Das

batsman

Full name:Robin James Das
Nationality:England
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Essex

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches21319
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches21319
Innings31318
Not outs002
Runs168284313
Balls Faced166268208
Avg5621.8419.56
SR101.2105.97150.48
Fours274042
Fifties012
Sixies148
Highest1326372
Hundreds100

Robin James Das Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultEssex vs Sussex

Essex vs Sussex

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

191

SUS

SUS

192

ResultKent vs Essex

Kent vs Essex

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

129

ESS

ESS

130

ResultEssex vs Derbyshire

Essex vs Derbyshire

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

179

DER

DER

173

ResultMiddlesex vs Essex

Middlesex vs Essex

T20 Blast

Merchant Taylors' School Ground

MID

MID

116

ESS

ESS

176

ResultEssex vs Kent

Essex vs Kent

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

187

KEN

KEN

184

ResultNorthamptonshire vs Essex

Northamptonshire vs Essex

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

238

ESS

ESS

108

ResultEssex vs Surrey

Essex vs Surrey

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

233

SUR

SUR

240

ResultSussex vs Essex

Sussex vs Essex

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

104

ESS

ESS

204

LiveEssex vs Middlesex

Essex vs Middlesex

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

142

MID

MID

(1 ov.) 10/0

One-Day Cup

Another Players

Critchley, Matt

Critchley, Matt

Cook, Sam

Cook, Sam

Adair, Mark

Adair, Mark

Sams, Daniel

Sams, Daniel

Rossington, Adam

Rossington, Adam

Porter, Jamie

Porter, Jamie

Smith, Greg

Smith, Greg

Jones, Mackenzie

Jones, Mackenzie

Benkenstein, Luc

Benkenstein, Luc

Westley, Tom

Westley, Tom