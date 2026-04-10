James Alexander Porter

James Alexander Porter

bowler

Full name:James Alexander Porter
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Essex

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1244125
Innings2203924
Overs3413.3317.070.1
Balls---
Maidens685180
Runs110691548636
Wickets4664019
Avg23.7538.733.47
SR43.9547.5522.15
Eco3.244.889.06
BB1244
4w2732
5w1700
10w300

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1244125
Innings143186
Not outs58125
Runs505555
Balls Faced20301097
Avg5.949.165
SR24.8750.4571.42
Fours5330
Fifties000
Sixies100
Highest34101
Hundreds000

James Alexander Porter Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Another Players

Critchley, Matt

Critchley, Matt

Cook, Sam

Cook, Sam

Adair, Mark

Adair, Mark

Das, Robin

Das, Robin

Sams, Daniel

Sams, Daniel

Rossington, Adam

Rossington, Adam

Smith, Greg

Smith, Greg

Jones, Mackenzie

Jones, Mackenzie

Benkenstein, Luc

Benkenstein, Luc

Westley, Tom

Westley, Tom