Samuel James Cook

Samuel James Cook

bowler

Full name:Samuel James Cook
Nationality:Chad
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Essex

Trent Rockets

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches741554
Innings1311552
Overs2017.4125.0178.4
Balls---
Maidens55682
Runs52865991529
Wickets2651756
Avg19.9435.2327.3
SR45.6844.1119.14
Eco2.614.798.55
BB1234
4w903
5w1200
10w300

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches741554
Innings88618
Not outs31312
Runs5861742
Balls Faced14022243
Avg10.285.667
SR41.7977.2797.67
Fours6012
Fifties000
Sixies401
Highest38618
Hundreds000

Samuel James Cook Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultEssex vs Sussex

Essex vs Sussex

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

191

SUS

SUS

192

ResultKent vs Essex

Kent vs Essex

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

129

ESS

ESS

130

ResultEssex vs Derbyshire

Essex vs Derbyshire

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

179

DER

DER

173

ResultMiddlesex vs Essex

Middlesex vs Essex

T20 Blast

Merchant Taylors' School Ground

MID

MID

116

ESS

ESS

176

ResultEssex vs Kent

Essex vs Kent

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

187

KEN

KEN

184

ResultNorthamptonshire vs Essex

Northamptonshire vs Essex

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

238

ESS

ESS

108

ResultEssex vs Surrey

Essex vs Surrey

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

233

SUR

SUR

240

ResultSussex vs Essex

Sussex vs Essex

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

104

ESS

ESS

204

LiveEssex vs Middlesex

Essex vs Middlesex

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

(8 ov.) 49/3

MID

MID

One-Day Cup

The Hundred

Another Players

Cox, Ben

Cox, Ben

Critchley, Matt

Critchley, Matt

Root, Joe

Root, Joe

Gregory, Lewis

Gregory, Lewis

Fletcher, Luke

Fletcher, Luke

van der Gugten, Tim

van der Gugten, Tim

Carter, Matthew

Carter, Matthew

Adair, Mark

Adair, Mark

Wood, Luke

Wood, Luke

Das, Robin

Das, Robin