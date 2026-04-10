Matthew James Critchley

Matthew James Critchley

all rounder

Full name:Matthew James Critchley
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:leg break

Teams

2026 Teams

Essex

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches9445105
Innings1274193
Overs1549.1260.0286.0
Balls---
Maidens14720
Runs612617132227
Wickets1553195
Avg39.5255.2523.44
SR59.9650.3218.06
Eco3.956.587.78
BB1045
4w611
5w301
10w100

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches9445105
Innings1593690
Not outs131018
Runs46906941585
Balls Faced80776721295
Avg32.1226.6922.01
SR58.06103.27122.39
Fours58953115
Fifties2624
Sixies292052
Highest1376480
Hundreds700

Matthew James Critchley Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultEssex vs Sussex

Essex vs Sussex

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

191

SUS

SUS

192

ResultKent vs Essex

Kent vs Essex

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

129

ESS

ESS

130

ResultEssex vs Derbyshire

Essex vs Derbyshire

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

179

DER

DER

173

ResultMiddlesex vs Essex

Middlesex vs Essex

T20 Blast

Merchant Taylors' School Ground

MID

MID

116

ESS

ESS

176

ResultEssex vs Kent

Essex vs Kent

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

187

KEN

KEN

184

ResultNorthamptonshire vs Essex

Northamptonshire vs Essex

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

238

ESS

ESS

108

ResultEssex vs Surrey

Essex vs Surrey

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

233

SUR

SUR

240

ResultSussex vs Essex

Sussex vs Essex

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

104

ESS

ESS

204

LiveEssex vs Middlesex

Essex vs Middlesex

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

(2 ov.) 10/1

MID

MID

One-Day Cup

Another Players

Cook, Sam

Cook, Sam

Adair, Mark

Adair, Mark

Das, Robin

Das, Robin

Sams, Daniel

Sams, Daniel

Rossington, Adam

Rossington, Adam

Porter, Jamie

Porter, Jamie

Smith, Greg

Smith, Greg

Jones, Mackenzie

Jones, Mackenzie

Benkenstein, Luc

Benkenstein, Luc

Westley, Tom

Westley, Tom