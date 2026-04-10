Jack William Shutt

Jack William Shutt

bowler

Full name:Jack William Shutt
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Yorkshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches51413
Innings61213
Overs38.278.442.0
Balls---
Maidens100
Runs200437327
Wickets51516
Avg4029.1320.43
SR4631.4615.75
Eco5.215.557.78
BB345
4w021
5w001
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches51413
Innings764
Not outs543
Runs1290
Balls Faced105482
Avg64.50
SR11.4218.750
Fours200
Fifties000
Sixies000
Highest760
Hundreds000

Jack William Shutt Schedule & Results

County Championship

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