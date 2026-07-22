Jude Alexander Wright

One-Day Cup
Glamorgan vs Sussex
One-Day Cup
The Gnoll
GLA
295
SUS
283
Glamorgan vs Yorkshire
One-Day Cup
The Gnoll
GLA
186
YOR
190
Middlesex vs Glamorgan
One-Day Cup
Brunton Memorial Ground
MID
67
GLA
66
Durham vs Glamorgan
One-Day Cup
Riverside Ground
DUR
328
GLA
326
Derbyshire vs Glamorgan
One-Day Cup
Repton School Ground
DER
315
GLA
271
Hampshire vs Glamorgan
One-Day Cup
The Rose Bowl
HAM
263
GLA
173
Glamorgan vs Essex
One-Day Cup
Sophia Gardens
GLA
309
ESS
312
Glamorgan vs Worcestershire
One-Day Cup
Sophia Gardens in Cardiff
GLA
WOR