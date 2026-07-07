Match details Durham vs Glamorgan List a One-Day Cup 29.07.2026

List a

DUR
DUR
GLA
GLA

Match Info

Match:One-Day Cup 2026
Date:Tuesday, July 21, 2026 - Sunday, September 20, 2026
Toss:no information yet
Time:Wednesday, July 29, 2026 10:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Durham Squad

PlayersAckermann Colin, Aldridge Kasey, Bailey Archie, Bedingham David, Boland Scott, Borthwick Scott, Bowman Robbie, Burnham Jack, Bushnell Jonathan James, Carse Brydon, Clark Graham, Conners Sam, Coughlin Paul, Dwarshuis Ben, Foulkes Zak, Gay Emilio, Gibson Oliver James, Glover Brandon, Hogg Daniel Maxwell, Killeen Mitchell Jack, Leede Bas de, Lees Alex, Lewis Jon, Mackintosh Tom, McAlindon Stanley James C, McKinney Ben Stewart, Minto James, Mustard Haydon Samuel, Parkinson Callum, Parnell Wayne, Patel Ajaz, Potts Matty, Pretorius Migael, Raine Ben, Rhodes Will, Robinson Luke, Robinson Luke Stephen, Robinson Oliver, Siddle Peter, Sowter Nathan, Stokes Ben, Stubbs Tristan, Toole Raymond, Wagner Neil, Wood Mark
Benchno information yet

Glamorgan Squad

PlayersBevan Thomas, Bevan Tom, Byrom Eddie, Carlson Kiran, Cooke Chris, Crane Mason, Douthwaite Daniel, Franco Romano, Friend Harry Lucas Aubrey, Gorvin Andrew William, Hameed Azeem, Hamza Mir, Harris James, Horton Alex, Hurle Henry Ellis, Ingram Colin, Kellaway Benjamin Ian, Kerr Hayden, Labuschagne Marnus, Leonard Ned, Lewis Rhodri J, McIlroy Jamie, Morgan Owen, Morris Ben, Nicholls Callum Rhys, Northeast Sam, Norton Tom, Pearce Sam, Phillips Tegid Daniel, Podmore Harry, Rayner Ollie, Reingold Steven Jack, Root Billy, Sisodiya Prem, Smale William, Smith Ruaidhri, Sole Chris, Swepson Mitch, Tribe Asa Mark, van der Gugten Tim, Vermaak Tom, Wasim Imad, Weighell James, Wright Jude, Zain ul Hasan
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet