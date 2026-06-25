Match details San Francisco Unicorns vs Texas Super Kings T20 Major League Cricket 25.06.2026

T20AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
SAN
SAN

139

TEX
TEX

161

Match Info

Match:Major League Cricket 2026
Date:Friday, June 19, 2026 - Saturday, July 18, 2026
Toss:San Francisco Unicorns won the toss and opt to bat
Time:Thursday, June 25, 2026 01:30 AM (GMT+0)
Venue:AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX, USA
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

San Francisco Unicorns Squad

PlayersPretorius Lhuan-dre, Allen Finn, Short Matt, Esterhuizen Connor, Krishnamurthi Sanjay Prasad, Azam Hammad, Khan Hassan, Couch Brody L, Mudassar Ghulam, Rauf Haris, Siddle Peter
BenchAshwin Ravichandran, Bartlett Xavier, Connolly Cooper, Drysdale Juanoy, Ganesh Saideep, Gomel Aakarshit, Hardie Aaron, Ilyas Mohammad, Immanuel Anirudh, Peake Oliver, Zia-ul-Haq

Texas Super Kings Squad

PlayersDu Plessis Faf, Rossouw Rilee, Mukkamalla Saiteja, Lamba Abhimanyu, Ferreira Donovan, Ranjane Shubham, Kumar Milind, Mulder Wiaan, Milne Adam, Viljoen Hardus, De Silva Amshi
BenchBurger Nandre, Hosein Akeal, Maharaj Keshav, Mohsin Mohammad, Patel Smit, Savage Calvin, Tromp Joshua

Venue Guide

StadiumAirHogs Stadium
CityGrand Prairie, TX
Capacity6000
Ends
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