Match details San Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders T20 Major League Cricket 11.07.2026

T20

Grand Prairie, TX

SAN
SAN
LOS
LOS

Match Info

Match:Major League Cricket 2026
Date:Friday, June 19, 2026 - Saturday, July 18, 2026
Toss:no information yet
Time:Saturday, July 11, 2026 12:30 AM (GMT+0)
Venue:AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX, USA
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

San Francisco Unicorns Squad

PlayersAllen Finn, Ashwin Ravichandran, Azam Hammad, Bartlett Xavier, Connolly Cooper, Drysdale Juanoy, Ganesh Saideep, Gomel Aakarshit, Hardie Aaron, Ilyas Mohammad, Immanuel Anirudh, Khan Hassan, Krishnamurthi Sanjay Prasad, Peake Oliver, Pretorius Lhuan-dre, Rauf Haris, Short Matt, Zia-ul-Haq
Benchno information yet

Los Angeles Knight Riders Squad

PlayersAli Khan Muhammad Ahsan, Allen Fabian, Badar Saif, Chand Unmukt, Fletcher Andre, Gattepalli Karthik, Hales Alex, Hamilton Jahmar, Kumar Nitish, Munro Colin, Narine Sunil, Pope Lloyd, Ramsaran Kristopher, Roux Carmi le, Russell Andre, Schalkwyk Shadley Van, Tromp Matthew
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumAirHogs Stadium
CityGrand Prairie, TX
Capacity6000
Ends
Hosts to

Match has not started yet