Match details San Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders T20 Major League Cricket 11.07.2026
Match Info
|Match:
|Major League Cricket 2026
|Date:
|Friday, June 19, 2026 - Saturday, July 18, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Saturday, July 11, 2026 12:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX, USA
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
San Francisco Unicorns Squad
|Players
|Allen Finn, Ashwin Ravichandran, Azam Hammad, Bartlett Xavier, Connolly Cooper, Drysdale Juanoy, Ganesh Saideep, Gomel Aakarshit, Hardie Aaron, Ilyas Mohammad, Immanuel Anirudh, Khan Hassan, Krishnamurthi Sanjay Prasad, Peake Oliver, Pretorius Lhuan-dre, Rauf Haris, Short Matt, Zia-ul-Haq
|Bench
|no information yet
Los Angeles Knight Riders Squad
|Players
|Ali Khan Muhammad Ahsan, Allen Fabian, Badar Saif, Chand Unmukt, Fletcher Andre, Gattepalli Karthik, Hales Alex, Hamilton Jahmar, Kumar Nitish, Munro Colin, Narine Sunil, Pope Lloyd, Ramsaran Kristopher, Roux Carmi le, Russell Andre, Schalkwyk Shadley Van, Tromp Matthew
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|AirHogs Stadium
|City
|Grand Prairie, TX
|Capacity
|6000
|Ends
|Hosts to
Match has not started yet