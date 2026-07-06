Match details San Francisco Unicorns vs Mi New York T20 Major League Cricket 06.07.2026

T20AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
SAN
SAN

105

NEW
NEW

104

Match Info

Match:Major League Cricket 2026
Date:Friday, June 19, 2026 - Saturday, July 18, 2026
Toss:San Francisco Unicorns won the toss and opt to bat
Time:Monday, July 06, 2026 01:30 AM (GMT+0)
Venue:AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX, USA
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

San Francisco Unicorns Squad

PlayersAllen Finn, Pretorius Lhuan-dre, Short Matt, Krishnamurthi Sanjay Prasad, Hardie Aaron, Khan Hassan, Bartlett Xavier, Azam Hammad, Ganesh Saideep, Couch Brody L, Rauf Haris
BenchAshwin Ravichandran, Connolly Cooper, Drysdale Juanoy, Gomel Aakarshit, Ilyas Mohammad, Immanuel Anirudh, Peake Oliver, Zia-ul-Haq

Mi New York Squad

PlayersPatel Monank, De Kock Quinton, Pooran Nicholas, Pollard Kieron, Singh Tajinder, Al Hasan Shakib, Anderson Corey, Bosch Corbin, Ugarkar Rushil, Ahmadzai Faisal Khan, Luus Tristan
BenchBoult Trent, Chopra Agni, de Villiers AB, Gayle Chris, Ghazanfar Allah Mohammad, Kenjige Nosthush, Kohli Virat, Patel Sunny, Phillips Glenn, Rickelton Ryan, Root Joe, Shepherd Romario, Singh Kunwarjeet, Williamson Kane

Venue Guide

StadiumAirHogs Stadium
CityGrand Prairie, TX
Capacity6000
Ends
Hosts to