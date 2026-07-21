Mark Harold Alan Footitt

Mark Harold Alan Footitt

bowler

Full name:Mark Harold Alan Footitt
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:left arm fast medium

Teams

2026 Teams

Lancashire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches963614
Innings1583313
Overs2596.3221.540.0
Balls---
Maidens48060
Runs92271387431
Wickets3524712
Avg26.2129.5135.91
SR44.2528.3120
Eco3.556.2510.77
BB1053
4w1410
5w2120
10w100

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches963614
Innings124103
Not outs3942
Runs678282
Balls Faced1125413
Avg7.974.662
SR60.2668.2966.66
Fours9530
Fifties000
Sixies1100
Highest34112
Hundreds000

Mark Harold Alan Footitt Schedule & Results

One-Day Cup

ResultLancashire vs Surrey

Lancashire vs Surrey

One-Day Cup

The Cricket Field

LAN

LAN

280

SUR

SUR

285

ResultLeicestershire vs Lancashire

Leicestershire vs Lancashire

One-Day Cup

Grace Road

LEI

LEI

362

LAN

LAN

383

ResultLancashire vs Kent

Lancashire vs Kent

One-Day Cup

New Lancashire County Cricket Ground

LAN

LAN

227

KEN

KEN

223

ResultLancashire vs Nottinghamshire

Lancashire vs Nottinghamshire

One-Day Cup

New Lancashire County Cricket Ground

LAN

LAN

220

NOT

NOT

189

ResultNorthamptonshire vs Lancashire

Northamptonshire vs Lancashire

One-Day Cup

County Ground

NOR

NOR

347

LAN

LAN

280

ResultLancashire vs Gloucestershire

Lancashire vs Gloucestershire

One-Day Cup

Old Trafford

LAN

LAN

273

GLO

GLO

270

UpcomingWarwickshire vs Lancashire

Warwickshire vs Lancashire

One-Day Cup

Rugby School Ground

WAR

WAR

LAN

LAN

Another Players

Clark, Jordan

Clark, Jordan

Aspinwall, Tom

Aspinwall, Tom

Livingstone, Liam

Livingstone, Liam

Boyden, Josh

Boyden, Josh

Singh, Harry

Singh, Harry

Jennings, Keaton

Jennings, Keaton

Lavelle, George

Lavelle, George

Buttler, Jos

Buttler, Jos

Allen, Finn

Allen, Finn

Wood, Luke

Wood, Luke