Mark Harold Alan Footitt

One-Day Cup
Lancashire vs Surrey
One-Day Cup
The Cricket Field
LAN
280
SUR
285
Leicestershire vs Lancashire
One-Day Cup
Grace Road
LEI
362
LAN
383
Lancashire vs Kent
One-Day Cup
New Lancashire County Cricket Ground
LAN
227
KEN
223
Lancashire vs Nottinghamshire
One-Day Cup
New Lancashire County Cricket Ground
LAN
220
NOT
189
Northamptonshire vs Lancashire
One-Day Cup
County Ground
NOR
347
LAN
280
Lancashire vs Gloucestershire
One-Day Cup
Old Trafford
LAN
273
GLO
270
Warwickshire vs Lancashire
One-Day Cup
Rugby School Ground
WAR
LAN
Somerset vs Lancashire
One-Day Cup
SOM
LAN