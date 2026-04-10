Keaton Kent Jennings

Keaton Kent Jennings

batsman

Full name:Keaton Kent Jennings
Nationality:England
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Lancashire

London Spirit

Perth Scorchers

Career Averages

Bowling

LeagueTestFirst classList aT20
Matches171708984
Innings4602829
Overs12.1293.3115.085.0
Balls----
Maidens14120
Runs55988670628
Wickets0301122
Avg032.9360.928.54
SR058.762.7223.18
Eco4.523.365.827.38
BB0424
4w0001
5w0000
10w0000

Batting

LeagueTestFirst classList aT20
Matches171708984
Innings322888865
Not outs1191617
Runs7811010531381577
Balls Faced18382163537371265
Avg25.1937.5643.5832.85
SR42.4946.783.97124.66
Fours881294356134
Fifties138207
Sixies0191531
Highest146318139108
Hundreds22671

Keaton Kent Jennings Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultSurrey vs Lancashire

Surrey vs Lancashire

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

213

LAN

LAN

154

ResultLancashire vs Nottinghamshire

Lancashire vs Nottinghamshire

T20 Blast

Old Trafford

LAN

LAN

208

NOT

NOT

169

ResultLancashire vs Leicestershire

Lancashire vs Leicestershire

T20 Blast

Old Trafford

LAN

LAN

145

LEI

LEI

146

ResultYorkshire vs Lancashire

Yorkshire vs Lancashire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

213

LAN

LAN

107

ResultLancashire vs Glamorgan

Lancashire vs Glamorgan

T20 Blast

Stanley Park

LAN

LAN

201

GLA

GLA

202

ResultDurham vs Lancashire

Durham vs Lancashire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

128

LAN

LAN

130

ResultLeicestershire vs Lancashire

Leicestershire vs Lancashire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

156

LAN

LAN

160

ResultDerbyshire vs Lancashire

Derbyshire vs Lancashire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

201

LAN

LAN

205

ResultNottinghamshire vs Lancashire

Nottinghamshire vs Lancashire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

181

LAN

LAN

180

One-Day Cup

The Hundred

Keaton Jennings News

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If you want to know right now what Keaton Jennings is up to, you can find out all the latest news about the cricketer, including how he is training, his performance on the field and which teams he is playing against.

Men’s Hundred | Twitter reacts to Rashid three-fer dwarf Spirits as Superchargers bolster elimination chance

Men’s Hundred | Twitter reacts to Rashid three-fer dwarf Spirits as Superchargers bolster elimination chance

Northern Superchargers defeated the London Spirits by 21 runs as per DLS method with rain halting the play during the second innings. Reece Topley’s lethal opening spell was backed by Adil Rashid’s three-fer before the top-order did enough for a win and bolster their Eliminator chances.

Keaton Jennings12:11 AM, 14 August, 2024

Men’s Hundred | Twitter ablaze as Keaton Jennings and Topley engage in heated mid-match confrontation

Keaton Jennings02:02 AM, 10 August, 2024

Men’s Hundred | Phil Salt's resurgence paired with Farooqi's three-wicket blitz shatters London

Keaton Jennings03:28 PM, 10 January, 2020

Rory Burns’ injury opens new door for England heading to Lanka

Keaton Jennings01:24 PM, 06 January, 2020

England likely to recall Keaton Jennings for Sri Lanka tour

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