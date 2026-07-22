Oliver Philip Rayner

Oliver Philip Rayner

all rounder

Full name:Oliver Philip Rayner
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Glamorgan

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1516171
Innings2385669
Overs3751.2391.0220.3
Balls---
Maidens82451
Runs1041120171620
Wickets3135341
Avg33.2638.0539.51
SR71.9144.2632.26
Eco2.775.157.34
BB1545
4w1320
5w1001
10w100

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1516171
Innings2014243
Not outs321916
Runs3432508343
Balls Faced6662564333
Avg20.322.0812.7
SR51.5190.07103
Fours4615324
Fifties1310
Sixies1477
Highest1436141
Hundreds200

Oliver Philip Rayner Schedule & Results

One-Day Cup

ResultGlamorgan vs Sussex

Glamorgan vs Sussex

One-Day Cup

The Gnoll

GLA

GLA

295

SUS

SUS

283

ResultGlamorgan vs Yorkshire

Glamorgan vs Yorkshire

One-Day Cup

The Gnoll

GLA

GLA

186

YOR

YOR

190

ResultMiddlesex vs Glamorgan

Middlesex vs Glamorgan

One-Day Cup

Brunton Memorial Ground

MID

MID

67

GLA

GLA

66

ResultDurham vs Glamorgan

Durham vs Glamorgan

One-Day Cup

Riverside Ground

DUR

DUR

328

GLA

GLA

326

ResultDerbyshire vs Glamorgan

Derbyshire vs Glamorgan

One-Day Cup

Repton School Ground

DER

DER

315

GLA

GLA

271

ResultHampshire vs Glamorgan

Hampshire vs Glamorgan

One-Day Cup

The Rose Bowl

HAM

HAM

263

GLA

GLA

173

ResultGlamorgan vs Essex

Glamorgan vs Essex

One-Day Cup

Sophia Gardens

GLA

GLA

309

ESS

ESS

312

UpcomingGlamorgan vs Worcestershire

Glamorgan vs Worcestershire

One-Day Cup

Sophia Gardens in Cardiff

GLA

GLA

WOR

WOR

Another Players

Labuschagne, Marnus

Labuschagne, Marnus

Zain ul Hasan

Zain ul Hasan

Carlson, Kiran

Carlson, Kiran

Smith, Ruaidhri

Smith, Ruaidhri

Fletcher, Cam

Fletcher, Cam

Horton, Alex

Horton, Alex

Morris, Ben

Morris, Ben

Northeast, Sam

Northeast, Sam

van der Gugten, Tim

van der Gugten, Tim

Swepson, Mitch

Swepson, Mitch