Ranesh Silva

Ranesh Silva

wicket keeper

Full name:Ranesh Silva
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Dambulla Sixers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches14185
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches14185
Innings17175
Not outs401
Runs435192158
Balls Faced782424115
Avg33.4611.2939.5
SR55.6245.28137.39
Fours421214
Fifties002
Sixies114
Highest1004993
Hundreds100

Ranesh Silva Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

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