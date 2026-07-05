Ranesh Silva

T20 Lanka Premier League
Dambulla Sixers vs Kandy Royals
T20 Lanka Premier League
DAM
KAN
Dambulla Sixers vs Jaffna Kings
T20 Lanka Premier League
DAM
JAF
Dambulla Sixers vs Kandy Royals
T20 Lanka Premier League
DAM
KAN
Dambulla Sixers vs Galle Gallants
T20 Lanka Premier League
DAM
GAL
Dambulla Sixers vs Colombo Kaps
T20 Lanka Premier League
DAM
COL
Dambulla Sixers vs Galle Gallants
T20 Lanka Premier League
DAM
GAL
Colombo Kaps vs Dambulla Sixers
T20 Lanka Premier League
COL
DAM
Dambulla Sixers vs Jaffna Kings
T20 Lanka Premier League
DAM
JAF