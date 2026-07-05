Santhush Nikhila Stephan Gunathilaka

Santhush Nikhila Stephan Gunathilaka

batsman

Full name:Santhush Nikhila Stephan Gunathilaka
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Dambulla Sixers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches283811
Innings29246
Overs209.184.012.5
Balls---
Maidens45100
Runs697300109
Wickets18164
Avg38.7218.7527.25
SR69.7231.519.25
Eco3.333.578.49
BB532
4w000
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches283811
Innings43327
Not outs561
Runs144378448
Balls Faced2833125864
Avg37.9730.158
SR50.9362.3275
Fours145514
Fifties830
Sixies590
Highest1307922
Hundreds300

Santhush Nikhila Stephan Gunathilaka Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

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