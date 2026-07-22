Steven Jack Reingold

Steven Jack Reingold

bowler

Full name:Steven Jack Reingold
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Glamorgan

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches310
Innings56
Overs61.027.0
Balls--
Maidens50
Runs271163
Wickets65
Avg45.1632.6
SR6132.4
Eco4.446.03
BB31
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches310
Innings59
Not outs00
Runs42187
Balls Faced128313
Avg8.420.77
SR32.8159.74
Fours522
Fifties00
Sixies01
Highest2240
Hundreds00

Steven Jack Reingold Schedule & Results

One-Day Cup

ResultGlamorgan vs Sussex

Glamorgan vs Sussex

One-Day Cup

The Gnoll

GLA

GLA

295

SUS

SUS

283

ResultGlamorgan vs Yorkshire

Glamorgan vs Yorkshire

One-Day Cup

The Gnoll

GLA

GLA

186

YOR

YOR

190

ResultMiddlesex vs Glamorgan

Middlesex vs Glamorgan

One-Day Cup

Brunton Memorial Ground

MID

MID

67

GLA

GLA

66

ResultDurham vs Glamorgan

Durham vs Glamorgan

One-Day Cup

Riverside Ground

DUR

DUR

328

GLA

GLA

326

ResultDerbyshire vs Glamorgan

Derbyshire vs Glamorgan

One-Day Cup

Repton School Ground

DER

DER

315

GLA

GLA

271

ResultHampshire vs Glamorgan

Hampshire vs Glamorgan

One-Day Cup

The Rose Bowl

HAM

HAM

263

GLA

GLA

173

ResultGlamorgan vs Essex

Glamorgan vs Essex

One-Day Cup

Sophia Gardens

GLA

GLA

309

ESS

ESS

312

UpcomingGlamorgan vs Worcestershire

Glamorgan vs Worcestershire

One-Day Cup

Sophia Gardens in Cardiff

GLA

GLA

WOR

WOR

Another Players

Labuschagne, Marnus

Labuschagne, Marnus

Zain ul Hasan

Zain ul Hasan

Carlson, Kiran

Carlson, Kiran

Smith, Ruaidhri

Smith, Ruaidhri

Fletcher, Cam

Fletcher, Cam

Horton, Alex

Horton, Alex

Morris, Ben

Morris, Ben

Northeast, Sam

Northeast, Sam

van der Gugten, Tim

van der Gugten, Tim

Swepson, Mitch

Swepson, Mitch