Delhi Capitals Cricket Team Players

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Delhi Capitals

Lanning, Meg

Australia

Kapp, Marizanne

South Africa

Jonassen, Jess

Australia

Pandey, Shikha

India

Deepthi, Sneha

India

Yadav, Poonam

India

Norris, Tara

England

Harris, Laura

Australia

Rodrigues, Jemimah

India

Bhatia, Taniya

India

Yadav, Radha

India

Reddy, Arundhati

India

Verma, Shefali

India

Mani, Minnu

India

Capsey, Alice

England

Akhter, Jasia

India

Sadhu, Titas Ranadeep

India

Mondal, Aparna Dilipkumar

Rana, Sneh

India

Wolvaardt, Laura

South Africa

Sutherland, Annabel

Australia

Kumari, Ashwani

King, Alana

Australia

Lee, Lizelle

South Africa

Bryce, Sarah

Scotland

Henry, Chinelle

Jamaica

Hamilton, Lucy

Australia

Prasad, Nikki Siribhagwan

India

Kashyap, Nandini Unesh Kumar

India

Charani, NR Shree

India

Charani, Nallapureddy Shree

India

Madiwala, Mamatha Veerappa

India

Yadav, Deeya

India

Sharma, Nandani Shyam Sunder