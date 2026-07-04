Hobart Hurricanes Cricket Team Players

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Hobart Hurricanes

Ghosh, Richa

India

Tryon, Chloe

South Africa

Matthews, Hayley

Barbados

Sciver-Brunt, Natalie Ruth

England

Graham, Heather

Australia

Wong, Issy

England

Wyatt, Danielle

England

Villani, Elyse

Australia

Carey, Nicola

Australia

Strano, Molly

Australia

Thompson, Emma

Australia

Lee, Lizelle

South Africa

Trenaman, Rachel

Australia

Moloney, Sasha

Australia

Silver-Holmes, Hayley

Australia

Manix-Geeves, Emma

Australia

Smith, Amy

Australia

Brooks, Maddison

Radford, Meg

Curtis, Ava

Cavanough, Julia

Australia

Wilson, Callie

Australia

Saville, Tabatha

Australia

Mair, Rosemary

New Zealand

Jensen, Hayley

New Zealand

Bates, Suzie

New Zealand

du Preez, Mignon

South Africa

Bryce, Kathryn

Scotland

Bryce, Sarah

Scotland

Hartley, Alex

England

Smith, Bryony

England

Smith, Linsey

England

Wilson, Fran

England

Raack, Celeste

Ireland

Johnston, Ruth

Australia

Malgioglio, Isabella

Australia

Cooke, Zoe

Australia

Hancock, Nicola

Australia

Rafferty, Chloe

Australia

Day, Ashley

Australia

Vlaeminck, Tayla

Australia

Kershaw, Erica

Australia

Smith, Lauren

Australia

Lane, Beth

Krishnamurthy, Veda

India

Fazackerley, Erin

Australia

Vakarewa, Belinda

Australia

Barwick, Mia

Australia