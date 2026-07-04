Malaysia Cricket Team Players

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Malaysia

Faiz, Ahmed

Malaysia

Asad, Bilal

Pakistan

Idrus, Syazrul

Malaysia

Wafiq, Muhammad

Malaysia

Muniandy, Sharvin

Malaysia

Singh, Virandeep

Malaysia

Aziz, Syed

Malaysia

Sham, Fitri

Malaysia

Zulkifle, Zubaidi

Malaysia

Jamaludeen, Arief

Malaysia

Unni, Suresh Vijay

Malaysia

Abdul Shukor, Muhammad Amir Azim

Malaysia

Malik, Aslam Khan Bin

Malaysia

Azam Wan Ahmad, Wan Muhammad

Malik, Rahim Khan

Rajaratnam, Sidharth Karthik

Malik, M. Akram Abd

Harisan, Mohammad Hairil

Malaysia

Ridzuan, Muhammad Aiman Zaquan Muhammad

Malaysia

Panggi, Hamzah Bin

Malaysia

Shamsul Bahrin, Muhammad Aalif

Malaysia

Idris, Haziq Haiqal Bin

Malaysia

Syahadat, Muhamad

Malaysia

Rahman, Nazril

Malaysia

Rahman, Anwar

Malaysia

Hayat, Khizar

Malaysia

Singh, Pavandeep

Malaysia

Hafizs, Ainool

Malaysia

Surendran, Sharveen

Malaysia

Zainal, Ahmad Akmal Alif Bin

Smith, Conor

Mohd Khair, Haiqal Bin

Sakib, Nazmus

Malaysia

Haider, Rizwan

Malaysia

Wahid, Aqeel

Malaysia

Amaluz zaman, Muhammad azri azhar

Malaysia

Rajendran, Rajkumar

Rehmatullah, Syed

Aiman Hafiz, Mohammad Haziq

Malaysia

Ullah, Arif

Abd malek, Muhammad akram

Malaysia

Patro, Deeaz

Malik, Amir Khan

Malaysia

Alias, Adeshlie

Madhukar, Prashant