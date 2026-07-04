Manipal Tigers Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Manipal Tigers

Tahir, Imran

South Africa

Cottrell, Sheldon

Trinidad and Tobago

de Grandhomme, Colin

New Zealand

Mpofu, Chris

Zimbabwe

Perera, Thisara

Sri Lanka

Muralitharan, Muttiah

Sri Lanka

Tharanga, Upul

Sri Lanka

Lee, Brett

Australia

Khan, Imran

Trinidad and Tobago

Singh, Harbhajan

India

Sodhi, Reetinder

India

Awana, Parvinder

India

Kaif, Mohammad

India

Kumar, Praveen

India

Ojha, Pragyan

India

Uthappa, Robin

India

Gupta, Praveen

India

Coetzer, Kyle

Scotland

Singh, Anureet

India

Mustard, Phil

England

Walton, Chadwick

Jamaica

Sammy, Daren

Saint Lucia

Gunaratne, Asela

Sri Lanka

Anderson, Corey

New Zealand

White, David

South Africa

Perera, Angelo

Sri Lanka

Pienaar, Obus

South Africa

Tiwary, Saurabh

India

Verma, Amit

India

Shukla, Rahul

India

Klusener, Lance

South Africa

Mire, Solomon

Zimbabwe

Singh, Amitoze

India

McClenaghan, Mitchell

New Zealand

Badrinath, S

India

Singh, Pankaj

India

Ryder, Jesse

New Zealand

Dernbach, Jade

England

Takawale, Yogesh

India

Tiwary, Manoj

India

Christian, Dan

Australia

Nechim, Abu

India