Mizoram Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Mizoram

Abhay, Uday Kumar

Cariappa, KC

India

Anderson, Jehu

India

Ajit Karthik, Codanda

India

Desai, Pratik

India

Chopra, Agni

India

Lalhruaizela

India

Singh, Gaurav

India

Lalthankhuma, Joseph

India

Ralte, Remruatdika

India

Jangra, Mohit

India

Vanlalremruata, Tc

Ralte, Rosiamliana

Lalmuanzuala, F

India

Biakthanpuia, J

Lalhriatrenga

India

Kumar, Vikash

Abdulla, Iqbal

India

Goswami, Shreevats

India

Chowdhury, Rohan

India

Yadav, Avinash

India

Lalrinsanga, C

India

Zothansanga, Bobby

India

Vanlalhruaia, Andrew

India

Ramhlunmawia, Moses

India

Lalrinhlua, Marty

India

Lama, Sumit

Sethi, Aditya

India

Ahmed, Parvez

India

Vanrotlinga, Khiangte

India

Lalrempuia

India

Reza, Sahil

Jaffer, Armaan Kalim

India

Lalnunfela, B

Zothanzuala

Sharma, Sahil

Gurung, Naveen Aayush

India

Ngente, Lalroluahpuia