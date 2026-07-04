Moors SC Cricket Team Players

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Moors SC

Gimhan Liyanage, Sithara

Sri Lanka

de Livera, Sohan

Sri Lanka

Soriyabandara, Don Pasindu Sanjula

Sri Lanka

Abeyratne, Lasith

Sri Lanka

Samarakoon, Lahiru

Sri Lanka

Samarawickreme, Sadheera

Sri Lanka

Fernando, Shiran

Sri Lanka

Mendis, Ramesh

Sri Lanka

Dilshan, Dinuka

Sri Lanka

Rathnayake, Milan

Sri Lanka

Udeshana, Thilanga

Tharupathi, Malsha

Sri Lanka

Sanketh, Garuka

Sri Lanka

Rupasinghe, Warapitiya Gedera Yesith Randunu

Sri Lanka

Fernando, Udumullage Vishara Sasmitha

Sri Lanka

Madanayake, Suwanji

Sri Lanka

Upashantha, Eric

Sri Lanka

Prashan, Thilan

Sri Lanka

Perera, Janishka

Sri Lanka

Mendis, Omesh

Sri Lanka

Vithushan, Theesan

Sri Lanka

Madanayake, Sisitha

Sri Lanka

Silva, Ravishan Nethsara de

Sri Lanka

Fernando, Shehan

Sri lanka