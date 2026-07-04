Noida Super Kings Cricket Team Players

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Noida Super Kings

Rana, Nitish

India

Sharma, Karn

India

Chawla, Piyush

India

Chaudhary, Shivam

India

Saini, Shanu

India

Dhankar, Jasmer

Pandey, Vishal

Kumar, Ajay

Yadav, Kartikeya

Rajpal, Rahul

Saraswat, Shivam

Sharma, Aditya

Parashar, Chaitanya

Veer, Prashant

India

Chauhan, Satyam Surendra

Malhotra, Shiven Chander Shekhar

Tiwari, Naman

India

Solanki, Manish

Dwivedi, Rohit

Bharadwaj, Arjun

Pratap, Nilotpalendu

Tyagi, Kunal

India

Pawadia, Tarun

Kishan, j

Raj, Rahul

Shantanu

Saubhagya

Verma, Aman

Nadeem

India

Sharim, Mohammad

Idrish, Mohammad Javed

Singh, Yuvraj

India

Pandey, Priyanshu

Raghuvanshi, Shantanu

Alam, Mirza Danish

Javed, Muhammad

Prashar, Chaitanya

Shuaib, Mohd

Amaan, Mohamed

India