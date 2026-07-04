Nondescripts CC Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Nondescripts CC

Nissanka, Pathum

Sri Lanka

Udara, Lahiru

Sri Lanka

Arachchige, Sahan

Sri Lanka

Wickramasinghe, Ahan

Sri Lanka

Embuldeniya, Lasith

Sri Lanka

Ransika, Nipun

Sri Lanka

Pathirana, Matheesha

Sri Lanka

Tharanga, Upul

Sri Lanka

Madushan, Pramod

Sri Lanka

Pathiratne, Pathiratne Mudiyanselage Kavindu Rukmal Last name Pathiratne

Sri Lanka

Dickwella, Niroshan

Sri Lanka

Karunaratne, Chamika

Sri Lanka

Kumara, Lahiru

Sri Lanka

Daniel, Ashian

Sri Lanka

Colombage, Sachindu

Sri Lanka

Sigera, Asel

Sri Lanka

Chameera, Dushmantha

Sri Lanka

Gunasekara, Chamika

Sri Lanka

Gayashan, Venura

Sri Lanka

Fernando, Sajith

Sri Lanka

Abishek, Thaveesha

Sri Lanka

Mishara, Kamil

Sri Lanka

Kaveen Bandara, Walgampaha Mudiyanselage

Sri Lanka

Wijethunga, Yugeesha Dishan

Sri Lanka

Perera, Ramiru

Sri lanka