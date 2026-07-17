Jagodige Don Praveen Maneesha Kularathna

Jagodige Don Praveen Maneesha Kularathna

Full name:Jagodige Don Praveen Maneesha Kularathna
Nationality:Sri lanka

Teams

2026 Teams

Jaffna Kings

Jagodige Don Praveen Maneesha Kularathna Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

Another Players

Kumara, Mahesh

Kumara, Mahesh

Bopara, Ravi

Bopara, Ravi

Malik, Shoaib

Malik, Shoaib

Randika, Ashan

Randika, Ashan

Pathiratne, Pathiratne Mudiyanselage Kavindu Rukmal Last name Pathiratne

Pathiratne, Pathiratne Mudiyanselage Kavindu Rukmal Last name Pathiratne

Miller, David

Miller, David

Lynn, Chris

Lynn, Chris

Seales, Jayden

Seales, Jayden

Fernando, Asitha

Fernando, Asitha

du Plessis, Faf

du Plessis, Faf