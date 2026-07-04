Pakistan Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Pakistan

Maroof, Bismah

Pakistan

Dar, Nida

Pakistan

Imtiaz, Kainat

Pakistan

Ameen, Sidra

Pakistan

Nawaz, Sidra

Pakistan

Baig, Diana

Pakistan

Riaz, Aliya

Pakistan

Ali Siddiqi, Muneeba

Pakistan

Anwer, Aiman

Pakistan

Fatima, Ghulam

Pakistan

Sandhu, Nashra

Pakistan

Sohail, Umaima

Pakistan

Sana, Fatima

Pakistan

Hassan, Tuba

Pakistan

Naseem, Ayesha

Pakistan

Iqbal, Sadia

Pakistan

Shamas, Sadaf

Pakistan

Amin, Anam

Pakistan

Feroza, Gull

Pakistan

Fatima, Eyman

Pakistan

Javed, Iram

Pakistan

Pervaiz, Natalia

Pakistan

Aroob Shah, Syeda

Pakistan

Hani, Umme

Pakistan

Zulfiqar, Shawaal

Pakistan

Mir, Sana

Pakistan

Akhtar, Waheeda

Pakistan

Alvi, Najiha

Pakistan

Nasir, Anosha

Pakistan

Shamim, Rameen

Pakistan

Zafar, Ayesha

Pakistan

Rubab, Tasmia

Pakistan

Khan, Aliza

Pakistan

Bilal, Humna

Pakistan

Saira Jabeen

Pakistan

Riasat, Momina

Kainat, Amber

Pakistan