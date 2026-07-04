Portugal Cricket Team Players

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Portugal

Vijay, Jalpesh

Portugal

Buccimazza, Paolo

Portugal

Stoman, Francoise

Portugal

Andani, Azhar

Khan, Muhammad Junaid

Stoman, Miguel

Tariq, Mubeen

Greenshields, Conrad

Portugal

Machado, Miguel

Mehmood, Mian

Portugal

Mehmood, Assad

Ikram, Amer

Maisam Ali, Syed

Portugal

Zaib, Amir

Portugal

Singh, Amandeep

Portugal

Adnan, Muhammad

Portugal

Rupu, MD Ashraful Mamun

Rahman, Shayaddur

Portugal

Amandeep

Portugal

Gholiya, Kuldeep

Portugal

Kamboj, Nitin

Portugal

Kumar, Ankush

Portugal

Sarwar, Zohaib

Portugal

Ahmed, Arslan

Portugal

Singh, Parveen

Muhammad, Imran

Khan, Imran

India

Hussain, Md Fakhrul

Portugal

Thapa, Madhukar

Portugal

Ghimire, Suman

Samad, Abdus

Bangladesh

Khuttan, Hardeep Singh

India

Singh, Gurbhej

Portugal

Hudda, Rahul

Portugal

Dar, Amir

Portugal

Chambers, Anthony

Gomes, Sharn

South Africa

Nipo, Siraj

De Freitas, Christopher

South Africa

Khadim, Sirajullah

Portugal

Shahzad, Najjam

Portugal

Machado, Miguel

Portugal

Gondal, Adnan

Portugal

Henri, Juan

Portugal

Khan, Imran

Portugal

Martins, Jeremy

Portugal