Saudi Arabia Cricket Team Players

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Saudi Arabia

Arif, Imran

Saudi Arabia

Sivakumar, Saparna

Saudi Arabia

Yousaf, Imran

Saudi Arabia

Shaikh, Mohammed Hisham

Saudi Arabia

Abidin, Zain-ul

Saudi Arabia

Ahmad, Ishtiaq

Saudi Arabia

Zuhair, Zuhair

Saudi Arabia

Ahmad, Muhammad

Wahid, Abdul

Saudi Arabia

Mubbashar, Irshad

Saudi Arabia

Najeeb, Usman

Saudi Arabia

Atif-Ur-Rehman

Ghafoor, Haseeb

Saudi Arabia

Khan, Saad

Saudi Arabia

Hassan, Waqar Ul

Saudi Arabia

Baladraf, Ahmed Abdul Waheed

Saudi Arabia

Ali, Abdul Manan

Saudi Arabia

Majeed, Muzaffar

Khan, Faisal

Saudi Arabia

Butt, Sarfraz

Saudi Arabia

Sharif, Umair

Shabbirrajput, Mohsin

Abbas, Kashif

Mustafa, Mohammed Khalander

Saudi Arabia

Waheed, Abdul

Saudi Arabia

Khan, Faisal

Saudi arabia

Abbas, Syed Ali

Saudi arabia

Sankar, Sidharth

Saudi arabia

Khalid, Usman

Saudi arabia

Cheema, Sajid

Saudi arabia

Hassan, Waji Ui

Saudi Arabia

Shahzaib

Saudi Arabia

Syed, Saud

Saudi arabia

Raza, Muhammad Ahmad

Saudi arabia