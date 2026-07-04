Sharjah Cricket Team Players

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Sharjah

Khan, Zahoor

United Arab Emirates

Rizwan, Chundangapoyil

United Arab Emirates

Aravind, Vritiya

United Arab Emirates

Siddique, Junaid

United Arab Emirates

Bilal, Hazrat

Khan, Aayan

United Arab Emirates

Sharma, Aryansh

United Arab Emirates

Valthapa, Ashwanth

Khan, Usman

Pakistan

Malik, Adeel

Pakistan

Shakoor, Abdul

India

Merchant, Maroof

United Arab Emirates

Rahman, Omid

United Arab Emirates

Saxena, Aryan

United Arab Emirates

Desai, Harsh

United Arab Emirates

Suri, Tanish

United Arab Emirates

Sharafu, Alishan

United Arab Emirates

Rehman, Unaib

Shahzad, Rameez

United Arab Emirates

Hameed, Basil

United Arab Emirates

Rahman, Faisur

Ullah, Muhammad Jawad

United Arab Emirates

Khan, Matiullah

Pakistan

Shah, Khalid

Farooq, Muhammad

United Arab Emirates

Khan, Arslan

Canada

Daud, Kashif

United Arab Emirates

Alias, Albin

Irfan, Mohammad

Pakistan

Ghaffar, Abdul

Pakistan

Khan, Rohid

United Arab Emirates

Ali, Umair

Rohid Khan, Mohammad

United Arab Emirates

Jawadullah, Muhammad

United arab emirates

Kaleem, Yasir

Ali, Haider

Pakistan

Zahid, Karnal

Kang, Simranjeet Singh

United Arab Emirates

Hazrat, Luqman

United arab emirates

Tanvir, Khuzaima Bin

Khan, Farhan

Khan, Muhammad Uzair

Rohid, Muhammad

Dsouza, Shalom

Mangal, Ata ur Rahman

United arab emirates

Masood, Ibrahim

Khan, Muhammad Saghir

United Arab Emirates

Irfan, Muhammad

United arab emirates

Razzaq, Haider

Pahal, Sanjay

India

Baraki, Faisal Khan

Hamza, Ameer

Pakistan

Ali, Haider

Rizwan, CP

India

Ayobi, Noorullah

United arab emirates

Gurbaz, Masood

Afghanistan