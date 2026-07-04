Follow us
Ferguson, Lockie
New Zealand
Khan, Zaman
Pakistan
Kohler-Cadmore, Tom
England
Rutherford, Sherfane
Guyana
Topley, Reece
Warner, David
Australia
Khan, Shadab
Hales, Alex
Sandhu, Gurinder
Green, Chris
Hatcher, Liam
Sangha, Jason
Davies, Oliver
Gilkes, Matthew
Sangha, Tanveer
Doddrell, Liam
Salzmann, William
Nikitaras, Blake
Bancroft, Cameron
McAndrew, Nathan John
Agar, Wes
Gray, Toby
Maddinson, Nic
Andrews, Tom
Garton, George
Ross, Alex
Weibgen, Hugh
Konstas, Sam
O Connor, Aidan
Anderson, Charlie
Christian, Dan