Sydney Thunder Cricket Team Players

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Sydney Thunder

Ferguson, Lockie

New Zealand

Khan, Zaman

Pakistan

Kohler-Cadmore, Tom

England

Rutherford, Sherfane

Guyana

Topley, Reece

England

Warner, David

Australia

Khan, Shadab

Pakistan

Hales, Alex

England

Sandhu, Gurinder

Australia

Green, Chris

Australia

Hatcher, Liam

Australia

Sangha, Jason

Australia

Davies, Oliver

Australia

Gilkes, Matthew

Australia

Sangha, Tanveer

Australia

Doddrell, Liam

Australia

Salzmann, William

Australia

Nikitaras, Blake

Australia

Bancroft, Cameron

Australia

McAndrew, Nathan John

Australia

Agar, Wes

Australia

Gray, Toby

Australia

Maddinson, Nic

Australia

Andrews, Tom

Australia

Garton, George

England

Ross, Alex

Australia

Weibgen, Hugh

Australia

Konstas, Sam

Australia

O Connor, Aidan

Australia

Anderson, Charlie

Australia

Christian, Dan

Australia