George Henry Simmons Garton

George Henry Simmons Garton

bowler

Full name:George Henry Simmons Garton
Nationality:England
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:left arm medium

Teams

2026 Teams

Abu Dhabi Knight Riders

Manchester Super Giants

Sydney Thunder

Warwickshire

Career Averages

Bowling

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches1262460
Innings1402356
Overs4.0498.2157.0163.3
Balls----
Maidens04723
Runs5720499931463
Wickets1552953
Avg5737.2534.2427.6
SR2454.3632.4818.5
Eco14.254.116.328.94
BB1944
4w0213
5w0100
10w0000

Batting

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches1262460
Innings1361139
Not outs06213
Runs2650103463
Balls Faced41132119339
Avg221.6611.4417.8
SR5057.4286.55136.57
Fours0751242
Fifties0500
Sixies010118
Highest2973846
Hundreds0000

George Henry Simmons Garton Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultGloucestershire vs Warwickshire

Gloucestershire vs Warwickshire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

WAR

WAR

74

ResultWarwickshire vs Somerset

Warwickshire vs Somerset

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

189

SOM

SOM

193

ResultWorcestershire vs Warwickshire

Worcestershire vs Warwickshire

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

142

WAR

WAR

141

ResultWarwickshire vs Northamptonshire

Warwickshire vs Northamptonshire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

208

NOR

NOR

209

ResultNottinghamshire vs Warwickshire

Nottinghamshire vs Warwickshire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

143

WAR

WAR

ResultSomerset vs Warwickshire

Somerset vs Warwickshire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

215

WAR

WAR

216

ResultWarwickshire vs Worcestershire

Warwickshire vs Worcestershire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

224

WOR

WOR

165

ResultWarwickshire vs Sussex

Warwickshire vs Sussex

T20 Blast

County Ground

WAR

WAR

198

SUS

SUS

122

ResultGlamorgan vs Warwickshire

Glamorgan vs Warwickshire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

187

WAR

WAR

184

LiveWarwickshire vs Gloucestershire

Warwickshire vs Gloucestershire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

(20 ov.) 203/5

GLO

GLO

One-Day Cup

The Hundred

Another Players

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