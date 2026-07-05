Alexander Ian Ross

Alexander Ian Ross

batsman

Full name:Alexander Ian Ross
Nationality:Australia
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Adelaide Strikers

Jaffna Kings

Sydney Thunder

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1851106
Innings100
Overs1.000
Balls---
Maidens000
Runs600
Wickets000
Avg000
SR000
Eco600
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1851106
Innings334691
Not outs2823
Runs86811031926
Balls Faced147913771507
Avg2829.0228.32
SR58.6880.1127.8
Fours114100140
Fifties6610
Sixies52167
Highest9211077
Hundreds010

Alexander Ian Ross Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

Alex Ross News

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You want to know everything about Alex Ross, how he trains, what place cricket has in his life, and what motivates him to set new records.

BPL 2024 | Twitter reacts to Ross’ heroics going in vain as Tamim-Shehzad guide Barishal to victory over Dhaka

BPL 2024 | Twitter reacts to Ross’ heroics going in vain as Tamim-Shehzad guide Barishal to victory over Dhaka

Durdanto Dhaka's distress deepened as they suffered their eighth successive defeat in the ongoing Bangladesh Premier League. With a clinical batting and bowling performance, Fortune Barishal beat Durdanto Dhaka by 27 runs to gain an important two points and jumped to third spot in the points table.

Alex Ross05:06 PM, 11 January, 2020

BBL 2019-20 | In a Jiffy- Thunder is good, thunder is impressive; but Alex Ross does the work on the night

Alex Ross04:41 PM, 03 January, 2020

Scrapping leg-bye rule better for cricket, feels Mark Waugh

Alex Ross07:26 PM, 10 January, 2018

WATCH | Brisbane Heat batsman Alex Ross given run-out for obstructing the field

Alex Ross07:21 PM, 11 January, 2017

Watch : Batsman remains not out even after the ball hits the stumps

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