Urbanrisers Hyderabad Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Urbanrisers Hyderabad

Guptill, Martin

New Zealand

Worker, George

New Zealand

Pradeep, Nuwan

Sri Lanka

Mpofu, Chris

Zimbabwe

Udana, Isuru

Sri Lanka

Panesar, Monty

England

Amla, Hashim

South Africa

Morkel, Morne

South Africa

Best, Tino

Barbados

Powell, Ricardo

Jamaica

Binny, Stuart

India

Ojha, Pragyan

India

Raina, Suresh

India

Marsh, Shaun

Australia

Clarke, Rikki

England

Trego, Peter

England

Walton, Chadwick

Jamaica

Kumar, Milind

India

Malhotra, Jaskaran

USA

Singh, Gurkeerat

India

Suyal, Pawan Shakland

India

Sharma, Bipul

India

Smith, Dwayne

Barbados

Nagar, Yogesh

India

Paunikar, Amit

India

Bishoo, Devendra

Guyana

Taylor, Jerome

Jamaica

Jakati, Shadab

India

Kapugedera, Chamara

Sri lanka

Mishra, Mohnish

India

Tyagi, Sudeep

India

Shukla, Shivakant

India

Suman, Tirumalasetti

India

Nabi, Abid

India

Shinwari, Samiullah

Afghanistan

Jangid, Ravi

India