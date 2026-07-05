European Cricket Series T10, Cartaxo (Portugal) Cricket Tournament Players

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European Cricket Series T10, Cartaxo (Portugal)

Rehman, Abdul

Smit, Nicholas Fraser

South Africa

Stoman, Francoise

Portugal

Andani, Azhar

Dineshbhai Patel, Krut

Khan, Muhammad Junaid

Stoman, Miguel

Tariq, Mubeen

Greenshields, Conrad

Portugal

Martins, Diogo

Macey, Alexander

Badenhorst, Brendan

Da Silva, Keagan

Machado, Miguel

Aziz, Shan

Frost, Joseph Vinzenz Hugh Joachim Maria

Buccimazza, Carlo

Naseem, Arslan

Singh, Gurjeet

Singh, Balwinder

Neupane, Krishna

Kumar, Amit

Singh, Girish

Raiyan, Mohammad Saddam

Weerakoon, Lakshan

Cascais, Lourenco

Mendonca, Diego

Mehmood, Mian

Portugal

Mehmood, Assad

Ikram, Amer

Maisam Ali, Syed

Portugal

Sabir, Yasir

Adnan, Muhammed

Ali, Zafar

Shahzad, Najam

Portugal

Zaib, Amir

Portugal

Popat, Jayesh

Portugal

Shah, Zulfiqar

Portugal

Shahid, Mian Gulfam

Singh, Amandeep

Portugal

Manan, Gohar

Sarwar, Muhammad Asim

Ali, Saim

Singh, Roushan

Adnan, Muhammad

Portugal

Ali, Amir

Ali, Sadaqat

Bhatti, Geoarge

Jahid, Anwar

Ahman, Imtiaz

Hossain Akbory, Md Saddam

Ahmed, Sabbir

Alam, Mohammed Jayed

Bangladesh

Hussain, M M Imtiaz

Hussain, MD Zakir

Rahman, Md Naim ur

Hussain, Sabbir

Islam, Md Nazrul

Cyprus

Asaduzzaman, Mohammad

Motin, Md Abdul

Shamim, MD Enamul Haque

Amin, Mohammad Al

Rupu, MD Ashraful Mamun

Hossin, Sajjad

Zaman, Nurer

Haydar, Badrul

Hassan, Rakibul

Sourav, Riasat

Bangladesh

Saini, Mandeep

Ahmod, Rashed

Islam, Rabiul

Hasan, Zahid

Islam, Zubayarul

Prakash, Nishant Jay

Rahman, Shayaddur

Portugal

Matta, Sripal

Amandeep

Portugal

Narayan, Ranjit

Gholiya, Kuldeep

Portugal

Balkrisna, Jiteshkumar

Kamboj, Nitin

Portugal

Kumar, Ankush

Portugal

Khan, Azim Hossain Rarayhan

Darji, Mayank

India

Sharma, Kamal

Verma, Nishant

Rajeshkumar, Balkrisna

Asgher, Daniyal

Pakistan

Kumar, Sunil Surendra

Sarwar, Zohaib

Portugal

Ahmed, Arslan

Portugal

Naqi, Syed Ali

Portugal

Datta, Amit

Singh, Parveen

Muhammad, Imran

Qazi, Abdul

Mayo, Sufyan

Gulzar, Jabran

Nasir, Bilal Hassan

Ali, Usama

Umar, Muhammad

Abbas, Muzamal

Ali, Shafaqat

Qayyum, Mehtab

Naseem, Bilal

Mateen, Abdul

Singh, Tajinderpal

Singh, Simranjeet

Nazir, Muhammad Abubakr

Zaid, Mudassar

Jamil, Usama

Khan, Rehan

Singh, Sukhwinder

India

Raman, Raghu

Portugal

KC, Lakshman

Karki, Utsab

Suryawanshi, Nilesh

Arora, Vishal

Sinha, Navendu

Nanvare, Ronak

Singh, Onkar

Zinkus, John Stewart

Chougule, Abhishek Rajesh

Portugal

Singh, Jasbinder

Arshad, Syed

Thorbole, Akshay

Blackwell, Louis

Joshi, Rajesh

Kansal, Ujjval

Vishwakarma, Rahul

Nepal

Khan, Imran

India

Hussain, Md Fakhrul

Portugal

Ahmed, Faruk

Kunwar, Suman

Thapa, Madhukar

Portugal

Singh, Binit Kumar

Gyawali, Binod

Ghimire, Suman

Singh, Manjit

Ghumman, Amandeep Singh

Ahammad, Ullah

Saleem, Mohammed

Samad, Abdus

Bangladesh

Ahmad, Ali

Khuttan, Hardeep Singh

India

Bohora, Raju

Alam, Absar

Soni, Deepak

Mohan, Lalit

Humagain, Janak

Nahid, Arafath Rahman

Khuda, Azm Monjur E

Singh, Gurbhej

Portugal

Khan, Sufiyan

Hudda, Rahul

Portugal

Raval, Mayank Rhamesh Bhai

Haritwal, Ram Sahaya

Patel, Samarthkumar

Patel, Sunilkumar Punambhai

Patel, Dhavalkumar Rameshbhai

Patel, Mitul Hasmukhbhai

Patel, Dikshitkumar Jayantibhai

Patel, Dharm Narendrakumar

Patel, Akshar

Sandhu, Sourabh

Muhammad, Taj

Patel, Divya Dilipbhai

Dar, Amir

Portugal

Imran, Imran

Patel, Hardik

Poonia, Kashi

Ram, Kashi

Singh, Ravinder

Shan, Muhammad

Singh, Mandeep

Singh, Parwinder

Kumar, Jaswinder

Singh, Bupinder

Virk, Varinder Singh

Singh, Gurwinder

Portugal

kumar, Lalit

Mansurpuria, Mandeep Mall

Singh, Dalwinder

Ram, Baljinder

Singh, Gursewak

Bilal, Muhammad

Sahota, Harjot

Azam, Numan

Singh, Sukhdeep

Ahmad, Talha

Mavia, Ameer

Singh, Harwinder

Shumaim Rehman

Patel, Mayank

Chambers, Anthony

Patel, Vishalkumar

Patel, Ronak

Patel, Hardikkumar Prahladbhai

Shrivastav, Anupkumar

Vaghela, Atul

Panchal, Bhawin

Attri, Harpreet

Maheta, Jigneshkumar

Parekh, Rajan

Gumber, RajKumar

Bhowmik, Suman

Chaudhari, Rutulbhai

Sharma, Shivankar

Sukumaran, Sooraj

Kumar, Raj

Sapariya, Parth

Gabani, Nirav

Malik, Mohak

Singha, Arzun

Singh, Ankit Surendra

Rahul

Siddiqui, Ahmadur

Mushtaq, Faisal

Faruk, Md Omar

Pakistan

Ataur, Asif

Ahmed, MD Shofi

Babor, Asaduzzaman

Rahi, Azim

Uzzaman, Hasan

Kamal, Mostafa

Ayeub, Rifat

Shah, Thushar

Islam, Shafiul

Alam, Syed Shamiul

Chy, Taj Uddin

Miah, Masud

Sufiyan, Abu

Bangladesh

Ulash, Al Amin

Hasan, Emon

Rajon, Jamil

Bakor, Muhammed

Rahman, Mujibur

Chowdhury, Rayhan

Miah, Yusuf

Kadir, Abdul

Ali, Adnan

Parkash, Jai

Rizwan, Muhammad

Singh, Parminder Jeet

Sharma, Gaurav

Naqvi, Syed Muhammad Ali Raza

Singh, Preet Mohinder

Singh, Ranjeet

Patel, Parth Sunilbhai