European Cricket Series T10, Cartaxo (Portugal) Cricket Tournament Players
European Cricket Series T10, Cartaxo (Portugal)
Smit, Nicholas Fraser
South Africa
Stoman, Francoise
Portugal
Greenshields, Conrad
Portugal
Frost, Joseph Vinzenz Hugh Joachim Maria
Hossain Akbory, Md Saddam
Alam, Mohammed Jayed
Bangladesh
Rahman, Shayaddur
Portugal
Khan, Azim Hossain Rarayhan
Chougule, Abhishek Rajesh
Portugal
Hussain, Md Fakhrul
Portugal
Khuttan, Hardeep Singh
India
Raval, Mayank Rhamesh Bhai
Patel, Sunilkumar Punambhai
Patel, Dhavalkumar Rameshbhai
Patel, Dikshitkumar Jayantibhai
Patel, Dharm Narendrakumar
Mansurpuria, Mandeep Mall
Patel, Hardikkumar Prahladbhai
Naqvi, Syed Muhammad Ali Raza