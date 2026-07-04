ODI Series Bangladesh vs Pakistan Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

ODI Series Bangladesh vs Pakistan

Akram, Faisal

Pakistan

Rizwan, Mohammad

Pakistan

Talat, Hussain

Pakistan

Afridi, Shaheen

Pakistan

Rauf, Haris

Pakistan

Masood, Saad

Pakistan

Rahman, Mustafizur

Bangladesh

Das, Liton

Bangladesh

Ahmed, Taskin

Bangladesh

Shanto, Nazmul Hossain

Bangladesh

Hasan, Mehedy

Bangladesh

Hossain, Afif

Bangladesh

Islam, Tanvir

Bangladesh

Ashraf, Faheem

Pakistan

Ahmed, Abrar

Pakistan

Wasim Jr, Mohammad

Pakistan

Islam, Shoriful

Bangladesh

Sarkar, Soumya

Bangladesh

Ankon, Mahidul Islam

Bangladesh

Hasan, Tanzid

Bangladesh

Hassan, Saif

Bangladesh

Rana, Nahid

Bangladesh

Hossain, Rishad

Bangladesh

Sadaqat, Maaz

Pakistan

Agha, Salman Ali

Pakistan

Hussain, Shamyl

Pakistan

Farhan, Sahibzada

Pakistan

Ghouri, Ghazi

Pakistan

Samad, Abdul

Pakistan

Hridoy, Towhid

Bangladesh

Wasim, Mohammad

Pakistan