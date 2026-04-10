Shamyl Hussain

Shamyl Hussain

batsman

Full name:Shamyl Hussain
Nationality:Pakistan
Batting style:left handed batsman

Teams

2026 Teams

Pakistan

Quetta Gladiators

Shamyl Hussain Schedule & Results

Pakistan Super League

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