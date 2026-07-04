Follow us
de Zorzi, Tony
South Africa
Stubbs, Tristan
Jansen, Marco
Shamsi, Tabraiz
Parnell, Wayne
Miller, David
Hosein, Akeal
Trinidad and Tobago
Smith, Odean
Jamaica
Hope, Shai
Barbados
Powell, Rovman
Hendricks, Reeza
van der Dussen, Rassie
Bavuma, Temba
Magala, Sisanda
Fortuin, Bjorn
Rickelton, Ryan
Mulder, Wiaan
Maharaj, Keshav
Phehlukwayo, Andile
Carty, Keacy
Sint Maarten
Brooks, Shamarh
Cariah, Yannick
Elgar, Dean
Williams, Lizaad
Klaasen, Heinrich
Ngidi, Lungi
Markram, Aiden
Coetzee, Gerald
Mayers, Kyle
Holder, Jason
Chase, Roston
Gabriel, Shannon
Joseph, Alzarri
Antigua and Barbuda
de Kock, Quinton
Pooran, Nicholas
King, Brandon
Shepherd, Romario
Guyana