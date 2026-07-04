ODI Series Sri Lanka vs. Bangladesh, Women Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

ODI Series Sri Lanka vs. Bangladesh, Women

Atapattu, Chamari

Sri Lanka

Alam, Jahanara

Bangladesh

Mondal, Lata

Bangladesh

Moni, Ritu

Bangladesh

Hoque, Fargana

Bangladesh

Sultana, Shamima

Bangladesh

Khatun, Fahima

Bangladesh

Akter, Nahida

Bangladesh

Sultana Joty, Nigar

Bangladesh

Khatun, Murshida

Bangladesh

Mostari, Sobhana

Bangladesh

Maghla, Shanjida Akther

Bangladesh

Biswas, Disha

Bangladesh

Akter, Shorna

Bangladesh

Prabodhani, Udeshika

Sri Lanka

Kanchana, Ama

Sri Lanka

Perera, Hasini

Sri Lanka

Ranasinghe, Oshadi

Sri Lanka

Ranaweera, Inoka

Sri Lanka

Weerakkody, Prasadani

Sri Lanka

Sanjeewani, Anushka

Sri Lanka

Kulasuriya, Achini

Sri Lanka

de Silva, Nilakshi

Sri Lanka

Madavi, Harshitha

Sri Lanka

Kumari, Sugandika

Sri Lanka

Karunaratne, Hansima

Sri Lanka

Shehani, Malsha

Sri Lanka

Sandeepani, Sathya

Sri Lanka

Fernando, Inoshi

Sri Lanka

Dilhari, Kavisha

Sri Lanka

Tharika Sewwandi, Mallaweeraarachchilage

Sri Lanka

Dulani, Imesha

Sri Lanka

Gunaratne, Vishmi

Sri Lanka

Kavindi, Kawya

Sri Lanka

de Silva, Rashmi

Sri Lanka

Nuthyangana, Kaushani

Sri Lanka

Trisha, Fariha Islam

Bangladesh

Khan, Rabeya

Bangladesh

Khatun, Sultana

Bangladesh