T20 Ireland Tri-Series, Women Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 Ireland Tri-Series, Women

Matthews, Hayley

Barbados

Baig, Diana

Pakistan

Riaz, Aliya

Pakistan

Ali Siddiqi, Muneeba

Pakistan

Sandhu, Nashra

Pakistan

Sana, Fatima

Pakistan

Hassan, Tuba

Pakistan

Iqbal, Sadia

Pakistan

Delany, Laura

Ireland

Feroza, Gull

Pakistan

Fatima, Eyman

Pakistan

Javed, Iram

Pakistan

Pervaiz, Natalia

Pakistan

Taylor, Stafanie

Jamaica

Dottin, Deandra

Barbados

Campbelle, Shemaine Altia

Guyana

Prendergast, Orla

Ireland

Coulter Reilly, Christina

Ireland

Maguire, Aimee

Ireland

Kelly, Arlene

New Zealand

Murray, Cara

Ireland

Paul, Leah

Ireland

Dalzell, Alana

Ireland

Hunter, Amy

Ireland

Little, Louise

Ireland

Stokell, Rebecca

Ireland

Dempsey, Georgina

Ireland

Canning, Ava

Ireland

McBride, Lara

Ireland

Tector, Alice

Ireland

Fletcher, Afy

Grenada

Joseph, Qiana

Saint Lucia

Glasgow, Jannillea

Saint Vincent and the Grenadines

James, Zaida

Saint Lucia

Mangru, Mandy

Guyana

Munisar, Ashmini

Guyana

Ramharack, Karishma

Trinidad and Tobago

Alleyne, Aaliyah

Barbados

Claxton, Jahzara

Saint Kitts and Nevis

Henry, Chinelle

Jamaica

Shamim, Rameen

Pakistan

Zafar, Ayesha

Pakistan

Rubab, Tasmia

Pakistan

Hector, Shawnisha

Saira Jabeen

Pakistan

Brathwaite, Eboni