T20 Scotland Tri-Series, Women Cricket Tournament Players

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T20 Scotland Tri-Series, Women

Siegers, Heather

Netherlands

Kalis, Sterre

Netherlands

de Leede, Babette

Netherlands

Zwilling, Iris

Netherlands

Overdijk, Frederique

Netherlands

de Lange, Caroline

Netherlands

Landheer, Hannah

Netherlands

Woning, Isabel van der

Netherlands

Moni, Ritu

Bangladesh

Akhter Supta, Sharmin

Bangladesh

Khatun, Fahima

Bangladesh

Akter, Nahida

Bangladesh

Sultana Joty, Nigar

Bangladesh

Mostari, Sobhana

Bangladesh

Maghla, Shanjida Akther

Bangladesh

Akter, Marufa

Bangladesh

Dola, Dilara Akter

Bangladesh

Akter, Shorna

Bangladesh

Bryce, Kathryn

Scotland

Bryce, Sarah

Scotland

Maqsood, Abtaha

Scotland

Slater, Rachel

Scotland

Gordon, Kirstie

England

Trisha, Fariha Islam

Bangladesh

Khan, Rabeya

Bangladesh

Khatun, Sultana

Bangladesh

Fraser, Katherine

Scotland

Bell, Olivia

Scotland

Carter, Darcey

Scotland

Chatterji, Priyanaz

Scotland

Rijke, Robine

Netherlands

Molkenboer, Phebe

Netherlands

Lister, Ailsa

Scotland

Watson, Ellen

Scotland

McColl, Megan

Scotland

Abel, Chloe

Scotland

Robertson-Jack, Niamh

Scotland

Raad, Myrthe van den

Netherlands

Siegers, Silver Naara Louise

Netherlands

Nehar, Taj

Bangladesh

Maciera, Maisie

Scotland

Ferdous, Juairiya

Bangladesh

Fontenla, Gabriella

Scotland

Khurana, Sanya

Netherlands

Leemhuis, Lara

Netherlands

Lawrence, Rosalie

Netherlands

Fontenla, Gabriella

Scotland