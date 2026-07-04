T20 Series Afghanistan vs. Bangladesh Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 Series Afghanistan vs. Bangladesh

Khan, Rashid

Afghanistan

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Afghanistan

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Rahman, Mustafizur

Bangladesh

Ahmed, Nasum

Bangladesh

Hasan, Nurul

Bangladesh

Ahmed, Taskin

Bangladesh

Hossain, Shamim

Bangladesh

Nabi, Mohammad

Afghanistan

Ahmad, Fareed

Afghanistan

Ashraf, Sharafuddin

Afghanistan

Zadran, Ibrahim

Afghanistan

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Ahmad, Noor

Afghanistan

Atal, Sedeq

Afghanistan

Islam, Shoriful

Bangladesh

Saifuddin, Mohammad

Bangladesh

Ali, Jaker

Bangladesh

Sakib, Tanzim Hasan

Bangladesh

Sarkar, Soumya

Bangladesh

Hossain Emon, Parvez

Bangladesh

Hasan, Tanzid

Bangladesh

Hassan, Saif

Bangladesh

Hasan, Mahedi

Bangladesh

Hossain, Rishad

Bangladesh

Rasooli, Darwish

Afghanistan

Shah, Rahmat

Afghanistan

Ghazanfar, Allah Mohammad

Afghanistan

Tarakhil, Wafiullah

Afghanistan

Shirzad, Mohammad Ishaq

Afghanistan

Hridoy, Towhid

Bangladesh

Ahmad, Bashir

Afghanistan

Ahmadzai, Abdullah

Afghanistan