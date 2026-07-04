T20 Series Bangladesh vs. Afghanistan Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 Series Bangladesh vs. Afghanistan

Zadran, Najibullah

Afghanistan

Khan, Rashid

Afghanistan

Al Hasan, Shakib

Bangladesh

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Afghanistan

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Rahman, Mustafizur

Bangladesh

Ahmed, Nasum

Bangladesh

Das, Liton

Bangladesh

Ahmed, Taskin

Bangladesh

Shanto, Nazmul Hossain

Bangladesh

Hasan, Mehedy

Bangladesh

Domingo, Russell

South Africa

Talukdar, Rony

Bangladesh

Mahmud, Hasan

Bangladesh

Hossain, Afif

Bangladesh

Hossain, Shamim

Bangladesh

Hridoy, Towhid

Bangladesh

Nabi, Mohammad

Afghanistan

Ahmad, Fareed

Afghanistan

Janat, Karim

Afghanistan

Masood, Nijat

Afghanistan

Zadran, Ibrahim

Afghanistan

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Ahmad, Noor

Afghanistan

Atal, Sedeq

Afghanistan

Farooqi, Fazalhaq

Afghanistan

Islam, Shoriful

Bangladesh

Hossain, Rishad

Bangladesh

Momand, Wafadar

Afghanistan

Zazai, Hazratullah

Afghanistan

Mohammadi, Mohammad Shahzad

Afghanistan